Coronavirus, anche a Trebisacce serrande di bar e ristoranti sollevate per gridare “Ci siamo!”

Senza le dovute garanzie, il coro degli imprenditori di Trebisacce si è alzato all’unisono urlando: NOI NON APRIAMO

Il flash mob di ristoratori e baristi italiani organizzato dal gruppo Facebook Ho.Re.Ca – Risorgiamo Italia è sbarcato anche sulle coste trebisaccesi. Una manifestazione che ha riunito decine di attività sotto il segno di un sentimento comune: l’orgoglio di chi è pronto a rialzarsi, a risorgere dalle ceneri di un’emergenza sta mettendo a dura prova il settore; ma che non piegherà gli imprenditori, già ai nastri di “ri-partenza” in vista del prossimo 1° giugno.

A Trebisacce la Manifestazione ha raccolto un ampio numero di consensi e la stessa Assopec ha voluto esprimere solidarietà al Settore HoReCa e tutte le attività che hanno aderito. La città è tornata ad illuminarsi come non accadeva da ormai quasi due mesi. Il “silenzio” delle attività è stato interrotto dalle insegne illuminate e dalle luci dei locali, il tutto pacificamente e con il massimo rispetto nei confronti delle prescrizioni imposte. Trebisacce ha urlato PRESENTE e non mollerà la presa finché non ci saranno le condizioni minime di sicurezza sanitaria per tutti. Senza le dovute garanzie, il coro degli imprenditori si è alzato all’unisono: NOI NON APRIAMO”.

