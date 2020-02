Il Coronavirus svuota gli scaffali dei supermercati… anche a Corigliano-Rossano

Trovare gel o salviette disinfettanti è ormai un’impresa: sono andati a ruba. E anche le scorte di alcool stanno per terminare

Gli effetti del Coronavirus: a Corigliano-Rossano è ormai quasi praticamente impossibile trovare gel e salviette igienizzanti. La gente, in queste ultime ore, dopo che il Covid-19 ha travalicato le Alpi (meglio di Annibale) invadendo il Bel Paese, sta facendo “scorte di presidi medici” da utilizzare in tutte le occasioni di incontro.

Infatti, la buona e frequente igiene è uno (forse il più efficace) strumento di prevenzione per non essere aggrediti dal virus. Ed è così che i cittadini, donne e uomini, giovani e anziani, senza distinzione alcuna si sono affrettati per fare scorte. E se in questi giorni sentiremo un forte profumo di limone misto a cloro in giro per la città è perché tutti (o quasi, perché c’è qualcuno che è rimasto senza “amuchina”) staranno utilizzando questi presidi igienici.

Una cosa è certa: il Coronavirus più che una pandemia è diventata una psicosi.

