Coronavirus, Stasi: a Corigliano Rossano tre nuovi casi. Il commissario dell’Asp in visita allo Spoke

Aggiornamento del sindaco Stasi telegrafico sul decorso del Coronavirus in segno di rispetto per la concittadina scomparsa. Salgono a quota 18 i casi a Corigliano Rossano

Con un invito e un appello a stringersi simbolicamente intorno alla famiglia della concittadina deceduta oggi a causa del Coronavirus, la professoressa Rosetta Mollo, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi comunica brevemente alla cittadinanza gli ultimi aggiornamenti relativi ai contagi in città. “Abbiamo tre nostri concittadini risultati positivi: due sono strettamente legati ai casi precedenti che quindi erano e restano già sotto osservazione a casa, ed uno dei concittadini già ricoverati di cui vi ho parlato ieri. A loro ed a tutti i nostri concittadini risultati positivi vanno gli auguri di tutta la città. Così come vi sto scrivendo da giorni, sono nuovi casi che ci dobbiamo aspettare e che sono previsti, che non ci devono far spaventare ma che ci devono però far tenere la massima attenzione, senza tentennamenti.

Infine, come avrete visto, non posso non raccontarvi che oggi è stato in visita presso lo SPOKE il Commissario ASP, dott. Zuccatelli, così come avevo chiesto qualche giorno fa, al quale ho sottolineato l’esigenza di interventi importanti per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori sanitari, sia in relazione all’emergenza COVID-19, sia in relazione alla necessità di mantenere attivi i servizi principali di entrambi i plessi. Compatibilmente con l’oggettiva difficoltà di queste settimane, anche in relazione ad un sistema sanitario calabrese certamente non perfetto già prima del coronavirus, sono certo che le risposte per la nostra città e per il territorio arriveranno.

Stasera ancora una volta stringiamoci come comunità per indicarci gli uni con gli altri la strada da seguire. Corigliano-Rossano unita è forte, più forte anche di questo momento difficile per l’Italia e per tante altre nazioni, più forte anche di questo nemico invisibile, che batteremo e dal quale ci rialzeremo. Pazienza e fiducia Corigliano-Rossano, e ci rialzeremo più forti di prima.

Commenta

commenti