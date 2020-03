Coronavirus, Stasi: ridotto al minimo il personale nelle strutture anziani

Video conferenza fra il primo cittadino e i responsabili dei diversi centri cittadini

Coronavirus, nella giornata di ieri il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi ha incontrato in video conferenza i responsabili delle diverse strutture cittadine per anziani. In tutte le strutture per anziani sul territorio comunale permane la sospensione di tutte le visite dell’esterno e la massima attenzione nell’utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti.

Nel corso della riunione, collegato dalla sede operativa della Protezione Civile il Primo Cittadino, ringraziando quanti sono impegnati a garantire un’assistenza preziosa e complicata alle persone più anziane ospiti di queste strutture, ha colto l’occasione per ribadire che venga ridotto allo stretto necessario l’impiego del personale solitamente utilizzato.

