Coronavirus, Stasi: «si lavora ad un provvedimento omogeneo sul territorio»

La nota stampa del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi: « Insieme ad un gruppo di sindaci del direttivo dell’ANCI Calabria siamo riuniti in questo momento a Lamezia per realizzare uno schema di provvedimento da proporre a tutti i territori per evitare misure disomogenee lungo il territorio regionale che servirebbero solo a creare inutile confusione. In attesa di eventuali provvedimenti delle istituzioni ed autorità superiori, come Comune stiamo quindi per emanare un’ordinanza che adotti tutte le misure necessarie alla massima prevenzione e controllo, anche in relazione ai tanti concittadini che in queste ore sono già in viaggio o stanno decidendo di rientrare in Calabria delle regioni del Nord Italia. Si tratterà di un provvedimento che verosimilmente adotteranno anche altri comuni.

Il Sindaco Flavio Stasi raccomandando di evitare ogni allarmismo e di attenersi solo ed esclusivamente alle comunicazioni ed alle prescrizioni emanate dal Ministero della Salute o dalle autorità competenti.

