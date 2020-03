Coronavirus, Stasi: a Corigliano Rossano nessun nuovo caso ma aumentano le quarantene. Sono 150

Permangono alcuni sospetti, di alcuni test si attendono i risultati

Inaugurando una nuova compagna di sensibilizzazione sotto il segno dell’hashtag #AncoraUnAltraSettimana, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi torna a fare il punto dell’emergenza Coronavirus in città. Non ci sono nuovi casi, sottolinea il primo cittadino, ma si resta in attesa di “alcuni sospetti, alcuni test di cui aspettiamo i risultati, ed aumentano le quarantene obbligatorie, più di 150”. Poi informa la cittadinanza “sull’estensione del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, attivando altri servizi ed associazioni di volontari. Nello Spoke vanno avanti i lavori per il percorso COVID e per le postazioni, seppure con le difficoltà di una sanità in emergenza già prima del Coronavirus”.

Si lavora, inoltre, a nuove misure precauzionali. “Un’altra ulteriore ordinanza e nuovi strumenti per supportare la gente che sta a casa, anche per questo ho esteso il Centro Operativo Comunale. Per ora però è sempre super attivo lo sportello della solidarietà, ed è importante che ognuno faccia passa parola per fare arrivare ad anziani, persone con disabilità, ammalati ed in stato di bisogno il numero 0983356482. I volontari consegneranno a domicilio alimenti e farmaci a chi, pur avendo la tentazione di uscire come tutti quanti noi, non ha la possibilità di farlo.

