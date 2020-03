Coronavirus, il sindaco Stasi invita al rispetto rigoroso dell’ordinanza

“Alla luce dell’incontrollata ed irresponsabile diffusione di notizie false di ogni genere invitiamo i cittadini ad attenersi solo ed esclusivamente alle fonti ufficiali”

In condizioni di straordinaria emergenza, quando le responsabilità istituzionali pesano come macigni sul groppone, assumere decisioni forti, rapide e indolori per tutti e farlo con coraggio non è sempre facile. L’emotività è spesso una cattiva consigliera, sarà per questo che spesso in questi casi si tergiversa. Eppure i nostri primi cittadini hanno messo al bando ogni tentennamento. Con apripista il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che ha firmato ieri un’ordinanza tanto drastica quanto necessaria. Di cui oggi chiede – con decisione – il giusto rispetto.

“Nelle situazioni difficili emerge la capacità di reazione – sono le dichiarazioni di Stasi – ed il senso di responsabilità di una comunità ed è quello che mi aspetto da tutti in questo momento delicato, con il rispetto scrupoloso dell’ordinanza N.47 di ieri (domenica 8 marzo 2020), che contiene tutte le misure da adottare sul territorio comunale per le singole persone, gli esercizi commerciali di ogni tipo e le aziende di trasporto.

IL MANCATO RISPETTO DELL’ORDINANZA POTREBBE PREVEDERE L’ARRESTO

Il sindaco coglie l’occasione per ricordare che quanti non rispetteranno rigorosamente tutte le prescrizioni indicate nell’ordinanza sindacale saranno denunciate a norma dell’articolo 650 del codice penale, che prevede persino la pena dell’arresto. “Capisco che il tessuto produttivo e commerciale – ribadisce il Primo Cittadino – stia soffrendo enormemente in un momento come questo, con un’economia che era già fragile in partenza, ma lo scopo delle misure adottate è quello di limitare il più possibile la diffusione del COVID-19 (Coronavirus) per poter riprendere le normali attività il prima possibile”.

DIFFUSIONE IRRESPONSABILE DI FAKE NEWS. ATTENERSI ALLE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Quello che oggi rappresenta certamente un sacrificio, quindi, potrebbe servire – continua – per prevenire danni peggiori e più duraturi. Con senso di responsabilità e rispetto rigoroso delle regole, supereremo anche questo momento difficile.

Alla luce dell’incontrollata ed irresponsabile diffusione di notizie false di ogni genere che continua ormai da giorni – conclude Stasi – invitiamo i cittadini ad attenersi solo ed esclusivamente alle fonti ufficiali ed alla comunicazione istituzionale del Governo, della Regione Calabria, dell’Asp e dell’Amministrazione Comunale che continuerà a tenervi informati puntualmente e nella massima trasparenza su tutte le prossime evoluzioni e su tutte le iniziative che saranno adottate per fronteggiare l’emergenza in corso.

