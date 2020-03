Coronavirus, Stasi: nuovo caso in città. Pronta ordinanza per disporre la quarantena dei pazienti del medico positivo

Sono 11 i casi in città. Il sindaco diffonderà a breve una nuova ordinanza contenente l’indirizzo dello studio in cui opera il medico risultato positivo

Il consueto appuntamento di comunicazione social con la cittadinanza del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi oggi si avvia con l’annuncio di una nuova ordinanza. Particolare, diversa rispetto a quelle emanate nei giorni scorsi nella misura in cui è stata stilata – di concerto con il dipartimento prevenzione dell’Asp di Cosenza – per avvisare e guidare sul da farsi tutti i pazienti del medico di base rossanese che è risultato positivo al Coronavirus. “Tutti coloro che hanno avuto contatti con il medico dal 3 marzo al 16 marzo dovranno comunicarlo al dipartimento prevenzione, che predisporrà la quarantena domiciliare. Nell’ordinanza – che diffonderemo a breve – non segnalerò per rispetto le generalità del medico ma verrà indicato l’indirizzo del suo studio per permetterne il riconoscimento”. Oltre al medico generalista, il cittadino ha comunicato la positività di un altro concittadino “un congiunto di uno dei pazienti risultati positivi nei giorni scorsi. Le sue condizioni sono stazionarie, così come quelle di tutti gli altri.”

