Coronavirus, Stasi: nuovo caso positivo a Corigliano Rossano

Sì tratta di un parente di uno dei concittadini risultati positivi. Altre due persone ricoverate in via precauzionale

Il videomessaggio alla cittadinanza del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi si apre con l’annuncio di un nuovo caso positivo in città. “Si tratta di un parente stretto di uno dei nostri concittadini risultato positivo nei giorni scorsi. Era già sottoposto a regime di quarantena e le sue condizioni per fortuna sono stazionarie. Altre due persone sono state ricoverate in via precauzionale e si attende l’esito dei tamponi”.

Il sindaco ha poi comunicato di aver firmato quest’oggi un’ordinanza con cui ha provveduto a prorogare le ordinanze precedenti.

