Coronavirus, Stasi: due nuovi casi. Sale a 10 il bilancio dei contagi a Corigliano Rossano

Erano concittadini sotto osservazione perchè sintomatici, già in quarantena, e sono stati già ricoverati a Cosenza

“Abbiamo due concittadini risultati positivi oggi”. Lo annuncia Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, con un messaggio alla cittadinanza sulla sua pagina Facebook. “Erano concittadini sotto osservazione perchè sintomatici, già in quarantena, e sono stati già ricoverati a Cosenza. Mi aggiorneranno più tardi delle loro condizioni, e domani mi informerò sulle condizioni di tutti.

Vorrei potervi dire ogni sera “non ci sono nuovi positivi”, non sempre posso, però il trend in città non è alto, e dobbiamo lottare per farlo abbassare sempre di più, come stiamo facendo ora, stando a casa.

Corigliano-Rossano è un’unica grande famiglia in guerra, che combatte restando a casa. Dieci di noi sono stati feriti, e dobbiamo combattere anche per loro, sempre più convinti che ne usciremo”.

Il Sindaco.

