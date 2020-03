Coronavirus, Stasi conferma: due casi positivi a Corigliano Rossano. “Ora aspettiamo conferma da Iss”

“Stanno entrambi bene e sono asintomatici. Attendiamo la conferma dall’Istituto Superiore per la Sanità”

Emergenza Coronavirus, in un video messaggio diffuso pochi minuti fa sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi ha confermato che sono due i casi risultati positivi agli accertamenti effettuati nelle ultime ore. Però, oltre che per il 76enne come già preannunciato da L’Eco dello Jonio, si attendono i test di conferma da parte dell’Istituto superiore della Sanità anche per l’altro concittadino. Stanno entrambi bene e sono asintomatici, ha sottolineato il primo cittadino.

Stasi ha inoltre confermato che è di nuovo attivo a partire da oggi il pronto soccorso dell’Ospedale Compagna, così come sono in pieno funzionamento i pre triage.

Commenta

commenti