Coronavirus, Stasi conferma: 4 nuovi casi in città. Al lavoro su come sfruttare i fondi a sostegno delle famiglie

Arriva a quota 26, inclusi i due sfortunati decessi, il computo dei cittadini di Corigliano Rossano risultati positivi al Coronavirus. Oggi, infatti, si sono registrati altri 4 nuovi casi; notizia anticipata da L’Eco dello Jonio e confermata dal sindaco Flavio Stasi in un nuovo video messaggio realizzato nell’ambito del consueto appuntamento di informazione istituzionale.

“I nostri quattro concittadini risultati positivi stanno bene, sono familiari e persone che sono state a stretto contatto con i precedenti casi e che per questo si trovavano già in quarantena. Quattro nuovi casi sono sintomatici del fatto che dobbiamo assolutamente mantenere ancora alta l’attenzione, sebbene il trend del contagio a livello nazionale oggi sia fortunatamente in discesa. Non possiamo rischiare di vanificare gli sforzi fatti finora.

Corigliano Rossano come sapete è destinataria di circa 700mila euro da parte della Protezione civile regionale e da stamattina stiamo lavorando alacremente per ricercare le migliori modalità di sfruttare i fondi per il sostegno economico delle famiglie di Corigliano Rossano”.

A questo proposito, Stasi si appella ai cittadini affinché facciano affidamento solo a comunicazioni ufficiali. “Ieri addirittura circolavano messaggi in cui si invitavano le persone a presentarsi al comune. Niente di più falso! Attendete istruzioni istituzionali, che dovrebbero rendersi disponibili già da domani sul sito del comune”.

commenti