Coronavirus, Stasi: aumentate le quarantene in città, sono 90

“L’aumento è nell’ordine delle cose: cerchiamo di mantenere il più possibile sotto controllo i casi potenziali e i casi sospetti”. Poi l’augurio al collega Ugo Suraci, sindaco di Montebello, risultato positivo al Covid-19

Il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi è tornato a fare il punto della situazione Coronavirus nella terza città della Calabria, affermando che non ci sono nuovi casi ma si attende ancora l’esito di qualche test effettuato su alcuni concittadini.

“Non abbiamo nuovi casi positivi, e questo è un dato importante.

Sono girate sui nostri smartphone molte foto e messaggi apparentemente inquietanti, ma è normale che si facciano controlli e tamponi a chi è già in quarantena oppure a chi dimostra sintomi, ed è normale che coloro che fanno i controlli li facciano in totale sicurezza quindi con la attrezzatura adeguata.

Qualcuno – caso più unico che raro – ha avuto qualche problema ai controlli, ma il coronavirus in certi casi non c’entra nulla.

Il numero di quarantene in città è aumentato, circa 90. Anche questo è nell’ordine delle cose: si sta provando a tenere il più possibile i casi sospetti ed i casi potenziali sotto controllo.

Infine non posso non rivolgere un saluto affettuoso ad un mio collega, il Sindaco di Montebello Jonico, Ugo Suraci, ed al prof. Zimbalatti, della facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea, persona competente e disponibile con la quale mi sono incontrato a Dicembre per parlare di un bel progetto, entrambi positivi al COVID-19. Un’altra battaglia da vincere per entrambi, forza sindaco e forza prof! Siamo tutti con voi!”.

Commenta

commenti