Coronavirus, stabili i nuovi positivi: 2972. Calano i decessi, sono 525

Nelle ultime 24 ore sono guariti 819 pazienti, per un totale di 21.815. Calano i malati ricoverati in strutture ospedaliere. 28.949 sono i pazienti con sintomi, 3.977 quelli in terapia intensiva

Con 525 nuovi morti il totale delle vittime da Coronavirus in Italia sale a 15.887. Il calo è sensibile rispetto ai giorni precedenti ma l’emergenza sanitaria è ancora in corso. L’ultimo bollettino della Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni di questa settimana che va chiudendosi con una stabilizzazione nel numero dei nuovi positivi. Dall’appuntamento quotidiano con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli risultano 2.972 nuovi positivi che portano il totale dei contagiati testati da tampone a 91.246 pazienti.

Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 819 pazienti, per un totale di 21.815. A questo punto, complessivamente sono 128.948 le persone colpite dal Covid-19 in Italia da inizio epidemia. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.949, di cui 3.977 in terapia intensiva. 58.320 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

Commenta

commenti