Coronavirus, sta meglio il paziente di Corigliano-Rossano. Si attende esito tampone da Iss

L’uomo 76enne ricoverato e messo in isolamento sabato sera con sospetta infezione da Covid-19 non ha più la febbre

Il “paziente 1” (in attesa di sapere chi è e se c’è un “paziente 0”) di Corigliano-Rossano,di 76 anni, ricoverato lo scorso sabato sera con il sospetto di aver contratto il Covid-19, sta meglio. Pare infatti che l’uomo non abbia più febbre, ha meno tosse e al momento non avrebbe alcun problema respiratorio; rimane in osservazione ed in isolamento nel reparto di malattie infettive dell’ospedale hub “Annunziata” di Cosenza.

Intanto, si attende l’esito dei tamponi praticati sabato sera sull’uomo, che dovrebbero essere già stati inviati all’Istituto superiore di sanità per le verifiche presso l’ospedale Spallanzani di Roma che darà conferma (o meno) di positività dei test effettuati.

