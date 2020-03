Coronavirus, speranza dall’Olanda: arriva il farmaco per neutralizzarlo

Una buona notizia, per alleggerire questa anomala domenica pantofolaia

Nel marasma di notizie – il più delle volte cattive – diffuse a margine del dilagare in Italia del Coronavirus, oggi possiamo farci portavoce di un’ottima novità. Scritta nel diario dell’isolamento, è di quelle che possono alleggerire la gravosità di un’anomala domenica di quarantena in tuta e pantofole.

È stato approntato in Olanda il primo farmaco specializzato per aggredire il coronavirus Sars-CoV2. E’ un anticorpo monoclonale, specializzato nel riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie umane. La ricerca è pubblicata sul sito BioRxiv dal gruppo dell’Università olandese di Utrecht guidato da Chunyan Wang. I ricercatori hanno detto alla Bbc che saranno necessari mesi prima che il farmaco sia disponibile perché dovrà essere sperimentato per avere le risposte su sicurezza ed efficacia.

Legandosi alla proteina “spike”, che si trova sulla superficie del coronavirus Sars-CoV-2, l’anticorpo monoclonale le impedisce di agganciare le cellule e in questo modo rende impossibile al virus di penetrare al loro interno per replicarsi. Per questo motivo i ricercatori sono convinti che l’anticorpo ha delle potenzialità importanti “per il trattamento e la prevenzione della Covid-19”.

Ci vorranno mesi per finalizzarlo e poterlo testare sull’uomo – è vero – ma c’è un modo migliore dell’impiegare il tempo domenicale ritrovato se non beandoci finalmente della scoperta di una nuova cura?

#Restiamoacasa perché prevenire è meglio che curare ma nella consapevolezza che c’è chi sta lavorando per noi e la nostra salvaguardia.

