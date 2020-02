Coronavirus, Simet si allinea a misure cautelari sanità

La nota stampa di SimetBus. Potenziamento delle attività di pulizia disinfettanti a bordo, installazione a bordo di dispenser di disinfettante per mani e distribuzione di mascherine con filtro e guanti monouso per tutti i passeggeri e per il personale viaggiante. Queste le misure precauzionali adottate da Simet Bus, l’operatore italiano delle lunghe percorrenze su gomma internazionale, in concomitanza con le misure approvate dal Consiglio dei Ministri di sabato 22 febbraio, in cui è stato varato il Decreto legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

“Ci sembra doveroso, in questo momento – dichiara l’azienda – allinearci con tutte le varie disposizioni regionali per ridurre al minimo la probabilità di esposizione al contagio per i nostri passeggeri. Stiamo inoltre dando una serie di informazioni ed un decalogo del comportamento da adottare, coerenti con quanto già diffuso dal Ministero della Salute e dalla Farnesina, a tutti i nostri dipendenti, invitandoli, là nel caso in cui ci fossero dei ragionevoli dubbi, a farsi visitare dal proprio medico.

Al momento, tutte le nostre linee restano attive, seguiamo con grande attenzione tutti i vari aggiornamenti che arrivano dalle diverse regioni e dai comuni dove è stata proclamata la quarantena e pronti ad adottare ulteriori misure cautelari. Per qualsiasi altra informazione i nostri centralini sono pronti a fornire assistenza.

