Coronavirus, Simet Bus sospende i viaggi

Per chi ha già acquistato un biglietto è possibile riprogrammare la partenza

Anche la società di autotrasporti Simet S.p.a. si ferma per l’emergenza Coronavirus. Su un avviso pubblicato sul profilo Facebook dell’azienda, si legge che “ai fini della tutela per la salute pubblica e in ottemperanza all’ultimo decreto varato in data 9 Marzo, tutte le corse saranno momentaneamente sospese sino a nuove disposizioni governative.

Simet Bus prevede quindi per i propri utenti che hanno già acquistato un biglietto la possibilità di riprogrammare la propria partenza , non appena sarà possibile, fino a un numero di 2 volte e senza costi aggiuntivi .

Simet Bus invita nuovamente tutti a collaborare rispettando le norme di emergenza e prevenzione per evitare ulteriori problemi”.

