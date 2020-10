Coronavirus, si registra un nuovo caso a Trebisacce

Un nuovo caso positivo è stato accertato nella cittadina dell’alto jonio. E’ il secondo positivo attualmente presente sul territorio, dopo una donna guarita ormai da diverse settimane ed una signora che è in corso di negativizzazione.

Il terzo caso in totale dall’inizio della pandemia. In merito a questo nuovo caso ne ha dato notizia pochi minuti fa il Comune di Trebisacce. Da Palazzo di Città fanno sapere che probabilmente è un cittadino straniero non residente in paese che avrebbe contratto il virus all’estero.

Il soggetto attualmente si trova ora in quarantena con i suoi familiari. Comune e Asp sono già al lavoro per tracciare la catena epidemiologica per sottoporre i contatti del contagiato a tampone.

Il sindaco, Franco Mundo, invita la cittadinanza a non allarmarsi, continuando a rispettare le regole di convivenza con il virus, comunicando comunque che «sono in corso altri accertamenti».

