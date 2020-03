Coronavirus “senza ali”: cancellati (quasi) tutti i voli per e da Calabria

È proprio il caso di dire che il Coronavirus tarpa le ali. Infatti, i tentacoli delle grane portate dal Covid-19 sembrano essere ovunque. In questo caso, come riportato da Corriere della Calabria, la nostra Regione rischia di rimanere ancora più isolata. Già una settimana fa Alitalia aveva cancellato i voli da e per la punta dello stivale, ma oggi arrivano nuove disposizioni ancora più stringenti. Compagnie come Easyjet, Blue Air, Ryanair, hanno praticamente depennato quasi tutti i voli nel mese di marzo anche per una drastica diminuzione delle prenotazioni. «Raggiungere la Calabria dal centro e nord Italia – riferiscono i colleghi del Corriere della Calabria – con un aereo sarà praticamente impossibile dai tre scali regionali, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone».

