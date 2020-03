Coronavirus, a spasso per la città senza validi motivi. Scattano le prime denunce

Coronavirus, cominciano ad essere applicate le giuste sanzioni a chi devia dalle direttive governative

In barba al D.P.C.M. emanato per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione capillare del Coronavirus, sette persone sono state denunciate dai Carabinieri e dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Crotone. I soggetti, infatti, senza nessun giustificato motivo circolavano per le vie cittadine, in spregio di qualsiasi misura cautelativa.

DENUNCIATO TITOLARE DI UN CENTRO SCOMMESSE

Inoltre a Isola Capo Rizzuto si è proceduto a comminare una denuncia al proprietario di un centro scommesso rimasto aperto nonostante le direttive governative che ne impongono la chiusura fino a nuovo ordine.

