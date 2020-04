“Non vogliamo che si ripetano scene già viste”

Alla vigilia della celebrazione in piena emergenza Coronavirus delle festività pasquali, la Governatrice della Calabria Jole Santelli chiede che “le Forze dell’Ordine vigilino con attenzione il traffico in ingresso in Calabria e che ha per destinazione la Sicilia, poiché rischierebbe di trovare un blocco a Villa San Giovanni. Non vogliamo che si ripetano scene già viste e che sia una Pasqua di emergenza per responsabilità che non ci appartengono”.

Commenta

commenti