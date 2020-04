Coronavirus: Rocco Commisso dona 10 mila mascherine a Gioiosa Jonica

Il magnate italo-americano patron della Fiorentina non ha dimenticato le sue origini calabresi. I ringraziamenti del sindaco Femia

DI MARTINA CARUSO

Nel pomeriggio il il magnate Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha avuto un colloquio telefonico con il primo cittadino di Gioiosa Jonica, Geppo Femia, al quale ha annunciato di voler donare al suo paese 10mila mascherine che saranno distribuite gratuitamente.

Il Presidente non ha dimenticato affatto le sue origini, nonostante sia dall’età di 12 anni lontano dal paese natio, e compie un gesto di grande solidarietà che rappresenta un raggio di sole in questo momento buio a causa dell’emergenza.

«Ringrazio il presidente Commisso per il pensiero – ha espresso Femia – si tratta di un contributo importantissimo che arriva da un nostro compaesano che non smette mai di ricordare le proprie origini»

Sì, perché il calcio dei grandi interessi economici, quello dei milioni che girano frenetici, quello che ha fatto tanta fatica a fermarsi e a fatica tenta di riprendere scende in campo per una partita molto più importante da vincere: quella per la lotta contro il Coronavirus.

