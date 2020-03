Coronavirus, tamponi su quattro sanitari del Pronto soccorso di Catanzaro

Un medico, un infermiere e due oss sono stati a contatto con l’uomo di 67 anni risultato positivo al Covid-19

Saranno sottoposti al test diagnostico per il Coronavirus due oss, un medico e un infermiere del Pronto soccorso dell’Ospedale di Catanzaro. I quattro operatori sanitari sono infatti entrati in contatto con l’uomo che ieri è risultato positivo al Covid-19. Il 67enne si trova attualmente ricoverato nel reparto Malattie infettive del presidio catanzarese.

Nel frattempo le autorità sanitarie avrebbero anche ricostruito gli spostamenti del 67enne, che sarebbe rientrato da una vacanza nel Nord Italia, in Trentino, e poi in Veneto prima di tornare in auto a Catanzaro. Al suo arrivo nel capoluogo calabrese si è posto in quarantena volontaria, entrando in contatto con alcuni familiari, la moglie e il fratello, e due medici. Tutte persone per le quali è stata disposta la quarantena.

Fonte: Corriere della Calabria

