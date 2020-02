Coronavirus: primo caso di un cane. Ma niente paura, non si trasmette all’uomo

Neanche i nostri amici a 4 zampe, contrariamente a quanto si sosteneva, possono dirsi al sicuro dalla trasmissione del Coronavirus. A darne notizia è stato il governo di Hong Kong che, citando le fonti del ministero dell’agricoltura della regione a statuto speciale, ha informato del primo caso di cane domestico positivo al Covid-19.

Nel Comunicato diffuso si legge che l’animale appartiene ad una donna di 60 anni, anch’essa risultata positiva al test per il Coronavirus. Entrambi sono stati messi repentinamente in quarantena. Il cane non ha alcun sintomo della malattia ma «i campioni prelevati dalle cavità nasali e orali sono stati trovati positivi per il virus Covid-19». Inoltre, come ha riportato il Sole 24 Ore, non ci sono prove come cani e gatti possano trasmettere il virus all’essere umano.

