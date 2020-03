Coronavirus, primo caso a Cassano Jonio

Lo ha annunciato poco fa il sindaco Papasso. Primo caso anche a Castrovillari.

“Ho il dovere di informarvi, con profondo dispiacere, di avere appreso, da pochi minuti, che è stato accertato un caso positivo a Cassano centro”.

A darne notizia il sindaco della città delle Terme, Gianni Papasso. Nelle stesse ore anche il primo cittadino di Castrovillari, Lo Polito, ha annunciato la positività di un proprio concittadino.

“La persona – riferisce Papasso in un messaggio social – si trova presso la sua abitazione e non è, quindi, ricoverata. Ovviamente, sono già in contatto con il responsabile locale dell’Asp, che ha già raccomandato alla persona interessata ed al suo nucleo familiare di rimanere a casa e di osservare scrupolosamente le direttive già impartite”.

Poi l’appello alla calma: “Senza eccedere in allarmismi – precisa Papasso – saranno assunte con assoluta responsabilità e fermezza tutte le iniziative che il protocollo a riguardo prevede”.

