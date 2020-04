Coronavirus, i positivi scendono ancora di 10 unità. Le vittime superano quota 25mila: in 24 ore 437 in più

Record di guariti: da ieri sono 2.943, il numero più alto di sempre. I tamponi fatti in Italia superano quota 1,5 milioni

La differenza è poca, da 107.709 a 107.699. Eppure secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile c’è ancora un calo nei pazienti attualmente positivi al Coronavirus. La discesa è inizata con i dati del 20 aprile, quando il calo era di 20 unità, il 21 aprile è stata molto più consistente, arrivando a 528 unità. Meno anche le vittime: il dato di ieri era di 534, quello di oggi si ferma a 437. Il totale delle persone decedute in Italia a causa dal Covid-19 supera quota 25mila, arrivando così a 25.085. I casi totali di epidemia sono arrivati invece a 187.327, + 3.370 rispetto alal giornata di ieri, quando erano aumentati di 2.729 unità. L’ultimo dato rigurda quello dei tamponi: hanno superato 1,5 milioni.

Il totale dei guariti invece è arrivato a 54.543, nelle ultime 24 ore quindi sono guariti 2.943 pazienti, il dato più alto dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati al momento sono 23.805, quelli in terapia intensiva 2.384 , 87 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare invece sono 81.510.

Fonte: Open Online

Commenta

commenti