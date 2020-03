Coronavirus, tornano a crescere i positivi: 4492 casi in più. Sono 662 i decessi in 24 ore

Bollettino nazionale di decessi, guarigioni e contagi da Coronavirus in Italia registrati al 26 marzo

Il trend in calo delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia si ferma. Se per 4 giorni di seguito era stato in costante calo, oggi torna a crescere. Sono 4492 le persone attualmente positive in più (ieri 3.492), per un totale di contagiati di 62.013.

Nelle ultime 24 ore sono morte 662 persone (ieri 683), portando il bilancio totale delle vittime con coronavirus a 8165. I guariti superano per la prima volta i diecimila (10.361 persone), 999 in più. Il totale delle persone che ha contratto il virus in Italia arriva a 80.539.

Commenta

commenti