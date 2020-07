Coronavirus, positiva donna anziana rientrata dal Nord. A Milano era risultata negativa ai test

Era arrivata in Calabria per essere ricoverata in una struttura di riabilitazione della provincia di Cosenza

E’ originario della Provincia di Cosenza il nuovo caso di Coronavirus registrato oggi in Calabria. Si tratta di un’anziana rientrata dal Nord Italia per essere ricoverata in una struttura riabilitativa del cosentino. La donna è risultata positiva al momento dei protocolli attivati dall’Asp prima del ricovero, nonostante fosse risultata precedentemente negativa a tre diversi test effettuati a Milano. Al momento la donna si trova in quarantena obbligatoria insieme ai familiari in un Bed & Breakfast di Rogliano.

Commenta

commenti