Coronavirus: Oriolo arriva a quota 21. A Corigliano-Rossano, invece, i casi sono 39

Continuano ad aumentare i casi nella Sibaritide ma nella terza città della Calabria sembra essere tutto sotto controllo.

Emergrnza Covid19, nella Sibaritide aumentano i casi. La situazione di Oriolo è più seria del previsto. Nel giro di una settimana, nel piccolo centro dell’alto Jonio al confine con la Basilicata, si è passati in dieci giorni da un contagio a ben 21 casi. E la conta potrebbe non essere finita. I sanitari dell’asp di Cosenza stanno facendo tamponi a tappeto per arginare il focolaio che al momento, però, desta non poche preoccupazione. In questo momento ci sono 4 persone ricoverate e 17 in isolamento domiciliare. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

In aumento sensibile anche i casi di Corigliano-Rossano che ad oggi conta ben 39 casi (35 effettivi se si considerano i tre decessi ed una guarigione). Ma il numero, per quanto confermato dagli esperti dell’Asp, potrebbe essere fisiologico e completamente sotto controllo. Insomma nessun focolaio. E questo perché tutti i casi che stanno venendo fuori in questi giorni sono tutti riscontrabili nella matrice dei cosiddetti “casi indice”, cioè coloro che hanno avuto contatti con le zone del nord, sono rientrati e nella loro quarantena hanno a loro volta infettato persone che poi sono state messe in isolamento e non hanno avuto contatti con nessuno. Insomma non ci sarebbe rischio che il virus possa estendersi a macchia d’olio e quindi senza poterne rintracciare la genesi. Una notizia non di poco conto.

Intanto per domani si attendono i tamponi sui 21 crocieristi, quello effettuato su un sospetto a Calopezzati (che però da quanto confermato dal sindaco del paese del basso Jonio potrebbe essere un falso allarme considerato chr si tratta di una persona che soffre di patologie respiratorie croniche) e su altri tamponi di verifica fatti a Bocchigliero, altro paese focolaio.

