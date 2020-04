Coronavirus, oltre 74mila famiglie calabresi hanno perso il 100% delle entrate

L’indagine, condotta da mUp Research e Norstat, evidenzia i primi gravi effetti della crisi legata alla diffusione della pandemia. Oltre 298mila nuclei hanno già visto un calo del proprio reddito

Sono oltre 298mila le famiglie calabresi che hanno visto calare il proprio reddito a causa del Covid-19. Lo rivela una indagine condotta da mUp Research e Norstat per “Facile.it”. Andando ancora più nello specifico, il 10,9% delle risposte, pari a circa 63.000 nuclei familiari, ha visto sparire oltre il 50% del reddito familiare, mentre il 12,9%, corrispondenti a più di 74.500 famiglie, ha addirittura perso il 100% delle entrate.

«Il calo dei redditi – rilevano mUp Research e Norstat – ha quindi messo in crisi molte famiglie della Calabria; il 25,7% dei rispondenti ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica, mentre il 24,8% di chi ha preso misure ad hoc per fronteggiare la crisi ha ridotto le spese alimentari. Molti anche i nuclei familiari della regione che hanno fatto ricorso ad una o più misure introdotte dai decreti del Governo, come il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva o la possibilità di sospendere il mutuo prima casa».

