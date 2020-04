Coronavirus, i nuovi positivi sono 672: mai così pochi nell’ultimo mese. Ma non calano i decessi: 602 in 24 ore

Aumentano i guariti: oggi sono 1.695, contro i 1.224 di ieri. Diminuiscono i ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi, compresi i pazienti in terapia intensiva

Con 602 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 21.067 (ieri erano 20.465 e le vittime in 24 ore erano state 566). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli i nuovi casi positivi sono 675 (l’incremento oggi scende rispetto a quello di ieri quando erano 1.363), per un totale di 104.291 (ieri erano 103.616). Sono stati effettuati 26.779 tamponi, 9.938 rispetto a ieri quando erano stati 36.717 in 24 ore: il totale dei test tocca oggi quota 1.072.689. I casi totali sono ora 162.488, con un incremento di 2.972 in un giorno (ieri erano 159.516). I trend di questo dato è in discesa negli ultimi giorni.

I pazienti dimessi sono in totale 37.130, con 1.695 persone guarite nelle ultime 24 ore (ieri erano +1.224). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.011 (-12 da ieri quando erano 28.023). Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 3.186 (-74 rispetto a ieri quando erano 3.260) . Aumentano a 73.094 le persone in isolamento domiciliare, contro i 72.333 di ieri.

Commenta

commenti