Coronavirus, i numeri del “caos”: malati solo lo 0.01% della popolazione italiana

A quasi una settimana dall’esplosione del Coronavirus in Italia è tempo dei primi resoconti. È bene precisare, sin da subito, che sono maggiori le notizie positive rispetto a quelle cattive. Infatti, è fresca la notizia che ci informa come i ricercatori dell’Ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del Covid 19. A dare l’annuncio, direttamente all’Ansa, il professore e direttore dell’Istituto di scienze biomediche Massimo Galli, il quale ha anche illustrato i risultati dei lavori coordinati dalla professoressa Claudia Balotta.

Ma ciò che più devono rasserenare e tranquillizzare gli animi dei più esagitati sono i numeri. Come riferito dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l’epidemia di Coronavirus ha coinvolto lo 0.1% dei comuni italiani, le persone in quarantena sono lo 0.089% della popolazione, mentre quelli in isolamento sono lo 0.01%. Per quanto riguarda le notizie meno positive, nel pomeriggio di oggi 27 febbraio, il numero dei contagiati è salito a 650 unità con 17 morti; gli ultimi tre decessi, in Lombardia, sono tutti di ultraottantenni.

Commenta

commenti