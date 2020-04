Il Coronavirus non avanza più sullo Jonio. Funzionano le misure anti-contagio

Questo è quello che dice la fotografia dei dati di oggi. Unico punto critico rimane il cluster di Oriolo ma l’Aso sta lavorando per arginarlo.

Sesto giorno di calma sullo Jonio, dove l’emergenza coronavirus sembra aver subito una importante frenata. Il sole primaverile di questi giorni sembra aver portato con se anche una barriera protettiva a queste latitudini dove i nuovi contagi continuano a rimanere cristallizzati allo scorso 5 aprile. Non si registrano nuove vittime mentre c’è una nuova guarigione a Cariati (+2).

A Corigliano-Rossano, il centro della Sibaritide dove in queste settimane si sono contate più persone infette il numero è ancora fermo a 39 casi (34 se si considerano 2 guariti e 3 decessi) e anche altri tamponi che sono stati effettuati negli ultimi giorni hanno dato tutti esito negativo (di quelli fatti nelle ultime ore si avrà riscontro nei prossimi giorni) e anche il responsabile di igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria, Martino Rizzo, che si sta occupando del coordinamento delle procedure Covid sullo Jonio cosentino, fa trapelare qualche ottimismo per il futuro. Le misure anti-contagio adottate stanno funzionando, tant’è che fino ad oggi non c’è stato alcun caso “fuori dal gregge”, cioè con chi ha avuto contatti diretti con le zone critiche del nord. E questa è un’ottima notizia in prospettiva futura. Ma ovviamente non si può allentare la presa, anche perché i periodi di incubazione del virus sono tanti e soprattutto un portatore asintomatico può rimanere positivo (quindi un possibile vettore del virus) per settimane. Rimanere ancora per un po’ a casa non farà male a nessuno.

Il vero fuoco da domare, in questo momento, è quello di Oriolo. È vero che oggi il bollettino dell’Asp riporta ancora 26 casi positivi (uguali a quelli di ieri) ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore perché nel piccolo centro dell’alto Jonio il virus, per qualche giorno, ha galoppato indisturbato tra la popolazione. Lì i sanitari stanno studiando mosse stringenti.

Sotto controllo, invece, e forse in modo definitivo il cluster di Bocchigliero e della Rsa “Santa Maria”. Il numero dei contagi è fermo a 21 (19 se si considerano 2 deceduti).

Ecco, invece, i dati su tutto il territorio ionico cosentino, aggiornati nel bollettino di oggi (sabato 11 aprile) alle ore 12.30: Corigliano-Rossano 39 casi (34 se si considerano 3 deceduti e 2 guariti), Oriolo 26 casi, Bocchigliero 21 casi (19 se si considerano 2 deceduti), Cariati 3 casi (1 se si considerano 2 guariti), Francavilla Marittima 3 casi (2 se si considera un deceduto), Scala Coeli 3 casi, Cassano Jonio 2 casi e Terranova da Sibari 2 casi.

In provincia di Cosenza al momento sono 264 i positivi (esclusi 10 guariti e 17 morti).

