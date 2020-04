Il Coronavirus in Nigeria potrebbe essere devastante. Azione Verde di Amendolara lancia raccolta fondi

Associazione con sede ad Amendolara, da sempre a sostegno della popolazione nigeriana vittima di esclusione sociale, lancia raccolta fondi per combattere l’emergenza Covid

Un organismo nato in Calabria, con sede locale ad Amendolara, ma divenuto punto di riferimento internazionale per il suo delicato e fondamentale impegno in Nigeria a garantire l’accesso equo della popolazione alle strutture sanitarie. Un’attività che per Azione Verde è divenuta ancora più stringente e spinosa in questa particolare fase emergenziale legata alla diffusione del Coronavirus. Lanciando questo appello di Raccolta Fondi Emergenza COVID-19 aperto alla solidarietà dei soci, dei collaboratori, dei cittadini e di imprese, vuole mettere in campo misure di prevenzione, contenimento e assistenza socio-sanitaria gratuita alla popolazione nigeriana di Imo State che ogni giorno sopporta molteplici minacce alla propria salute per le enormi e spesso impossibili difficoltà ad accedere ai servizi sanitari e sociali.

LE AZIONI CHE GARANTIRANNO L’ACCESSO AL POLIAMBULATORIO

In questa emergenza la situazione sarebbe devastante. Azione Verde ha istituito una Task Force interna di emergenza per implementare un programma di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus. Aqua Viva Hospital nella zona rurale di Amaigbo, Imo State, è stato messo in stand-by per ricoveri e degenze. Sarà garantito l’accesso al poliambulatorio attuando le seguenti azioni:

o fornitura di dispositivi di protezione individuale che garantiscono la salvaguardia del personale sanitario operante: soluzioni per la decontaminazione di oggetti, soluzioni igienizzanti per le mani, camici e tute protettive monouso, mascherine, guanti in lattice monouso, occhiali di protezione, misuratori della temperatura corporea a raggi infrarossi

o fornitura di farmaci e materiale sanitario per un approvvigionamento idoneo per l’attuale necessità

o distribuzione di beni sanitari e di emergenza a favore della popolazione e delle persone assistite, quali detergenti, disinfettanti, sapone, mascherine chirurgiche, guanti monouso, fazzoletti di carta

o Diffusione di informazioni di contrasto al Coronavirus per la prevenzione e l’estensione endemica

o Sensibilizzazione e diffusione in lingua locale di regole e misure comportamentali sociali e igieniche per questa emergenza

AZIONE VERDE CONTINUERA’ A GARANTIRE SICUREZZA E SERVIZI ALLA POPOLAZIONE VITTIMA DI ESCLUSIONE SOCIALE

Non ci sono provvedimenti governativi equi e Azione Verde che da sempre sostiene la giustizia sociale, la dignità della persona, l’uguaglianza dei diritti e il rispetto delle diversità, sui valori della solidarietà, continuerà a garantire sicurezza alimentare, approvvigionamento idrico e accesso ai servizi educativi scolastici alla popolazione vittima di esclusione sociale.

Al seguente link gli aggiornamenti e il programma di prevenzione già attivato in Nigeria:

http://www.azioneverde.org/ notizie/emergenza-covid-19/

