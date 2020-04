Tutti i numeri del contagio sul nostro territorio tracciati dal responsabile Covid19 sul territorio, Martino Rizzo

«È importante che sia passata un’altra giornata senza nuovi focolai». È questo il commento di Martino Rizzo, responsabile del dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Asp di Cosenza e autorità preposta al controllo e al monitoraggio della diffusione del Coronavirus nel territorio della Sibaritide. Insomma, è lui la voce ufficiale dei bollettini sanitari territoriali.

Rizzo, quindi, ribadisce che non ci sono nuovi focolai: dopo quello che è divampato nei giorni scorsi ad Oriolo (dove si attende l’esito di una nuova infornata di tamponi e sicuramente l’emersione di qualche nuova positività) e ancor prima a Bocchigliero dove la situazione sembra essere ormai sotto controllo. Tutto questo «vuol dire – precisa il medico dell’Asp di Cosenza – che se riusciremo a circoscrivere i focolai esistenti, attraverso l’isolamento dei contatti, avremo buone possibilità di vedere la luce. Nuovi casi – preannuncia – sicuramente ci saranno, ma se hanno funzionato le misure di isolamento, interesseranno solo la persona o il loro ambito familiare».

Andiamo ai numeri. «Nell’area ionica abbiamo avuto complessivamente fino ad oggi 63 casi. Di questi 20 sono ancora ricoverati, 2 sono stati dimessi guariti, 4 sono deceduti ed i restanti 37 sono in isolamento domiciliare. Inoltre in quarantena ci sono circa 350 persone. Di queste un centinaio soltanto sono quelle da tenere sotto attenta osservazione, perché contatti di positivi o di malati. Per il resto 140 sono quarantene per rientro da fuori regione, e poco meno di 110 quelle imposte ai “disubbidienti”, quelli a cui piace andare a spasso senza motivo. Domani avremo i risultati dei tamponi fatti nell’alto ionio e nella Sibaritide; sempre domani, sarà una giornata importante per Bocchigliero, perché andremo a verificare gli effetti delle misure attuate dall’Amministrazione (e dall’Asp) per contenere l’epidemia».

