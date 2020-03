Coronavirus, da Napoli speranze grazie a un farmaco contro l’artrite

Il farmaco è stato somministrato a due pazienti ricoverati al Cotugno, affetti da polmonite severa da Coronavirus nella giornata di sabato e già a distanza di 24 ore dall’infusione sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti

La giornata di oggi ha segnato una svolta importante nel trattamento dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Non solo numeri definiti impressionanti (in un solo giorno si sono avuti oltre 130 decessi) e la stretta del Governo con misure drastiche e decisive, ma anche delle buone notizie che remano contro la rigidità vissuta in questa giornata campale. In una nota diffusa oggi, infatti, si legge che “secondo l’Istituto dei tumori di Napoli e alcuni medici cinesi la risposta al Covid 19 potrebbe venire dalla somministrazione del Tocilizumab, un farmaco che viene solitamente utilizzato nella cura dell’artrite reumatoide, oltre ad essere un medicinale di elezione nel trattamento della sindrome da rilascio citochimica dopo trattamento con le cellule Car-T. Il farmaco è stato somministrato a due pazienti ricoverati al Cotugno, affetti da polmonite severa da Covid 19 nella giornata di sabato e già a distanza di 24 ore dall’infusione sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti soprattutto in uno dei due pazienti, che al suo arrivo in ospedale presentava un quadro particolarmente critico”.

