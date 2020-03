Coronavirus: multe fino a 4mila euro e stato di emergenza fino al 31 luglio

Ecco cosa prevede la bozza del nuovo decreto sull’emergenza Covid-19 che dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore

Multe fino a 4 mila euro per chi esce di casa senza comprovate esigenze lavorative, di necessità o motivi di salute; uso dei militari per far rispettare le misure di contenimento del contagio e possibilità di prorogare la stretta sulle uscite fino al 31 luglio. È quanto prevede la bozza del nuovo decreto sull’emergenza Covid-19, che “Agenzia Nova” ha potuto visionare e che dovrebbe essere approvata oggi dal Consiglio dei ministri, e poco fa riportate da giornalistitalia.it.

Nel testo si legge che chi non rispetta le misure previste dal governo è punito «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanità».

Quanto ai termini, le misure potranno essere reiterate fino al 31 luglio, con periodi di durata di un mese. Questo non significa che le misure stringenti di questi giorni saranno protratte fino alla fine di luglio (almeno questo è l’auspicio di tutti) ma che «per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19 – è scritto ancora nella bozza – su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle previste, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus».

Gli enti locali, invece, tenendo conto delle specifiche situazioni, hanno la facoltà di aumentare o sospendere le misure. «Le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, – specifica la bozza – possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto».



Commenta

commenti