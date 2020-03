CORONAVIRUS | Morta donna di Corigliano Rossano, Stasi: giornata molto triste per la nostra comunità

“E’ un momento che ci fa toccare con mano la drammaticità del momento complicatissimo che stiamo vivendo”

Giunge immediato il cordoglio del sindaco di Corigliano Rossano e dell’amministrazione tutta per la morte della concittadina positiva al Coronavirus, Rosetta Mollo, insegnante liceale in pensione, conosciuta ed apprezzata, spirata oggi nell’Ospedale Annunziata di Cosenza. “Quella di oggi è una giornata molto triste per la nostra comunità, che resta chiusa in casa, unita ed impegnata a fronteggiare la gravissima emergenza sanitaria in corso. Una nostra concittadina, tra le prime ad essere colpite dal Covid-19, ci ha purtroppo lasciato questa mattina (giovedì 26 marzo) nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dov’era ricoverata in terapia intensiva, a seguito del peggioramento delle sue condizioni nelle ultime ore.

È un momento di grande dolore familiare – scandisce il Primo Cittadino – che ci coinvolge tutti e che ci fa toccare con mano la drammaticità del momento complicatissimo che stiamo vivendo tutti nel Paese e che dovremo e sapremo continuare a gestire, ciascuno nella propria condizione e nel proprio ruolo, con elevatissimo senso di responsabilità, di rispetto assoluto delle prescrizioni salvavita imposte e con tanta, tanta solidarietà.

Commenta

commenti