Coronavirus, Mazza: «In Calabria diminuiscono i casi ma non abbassiamo la guardia»

Il monito del sindaco di Caloveto: «Bisogna restare a casa ed osservare tutte le prescrizioni»

«I soli 8 contagi in più che il bollettino diramato dalla Regione Calabria fa registrare oggi, sabato 4, rispetto al giorno precedente e al sali e scendi di dati di queste ultime settimane, non devono indurre nessuno ad allentare la presa e ad abbassare la guardia. Restare a casa ed osservare tutte le prescrizioni è fondamentale ora più che mai».

È quanto dichiara il sindaco di Caloveto Umberto Mazza precisando che le disposizioni dell’amministrazione comunale di profilassi e di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 sono state prorogate a lunedì 13 aprile 2020. Il Primo Cittadino ribadisce la disponibilità del Comune ad andare incontro alle esigenze che dovessero insorgere da parte di chi non può spostarsi. Così come avvenuto con la distribuzione delle mascherine realizzate dalle volontarie da parte degli amministratori comunali.

«Non si accede nel territorio comunale di Caloveto – si legge nell’ordinanza sindacale – se non per comprovati motivi di lavoro, salute o per assistere un proprio congiunto anziano o diversamente abile. La spesa, per nucleo familiare, non si può effettuare per più volte al giorno. Ci si reca una sola persona per famiglia. È vietato circolare a piedi in coppia o più persone, così come non è consentito sostare su panchine e aree pubbliche. È vietata la pratica di ogni attività ludica, motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. Gli animali di affezione devono essere accompagnati fuori in prossimità del proprio domicilio, portando dietro sacchetto e strumenti idonei al recupero dei bisogni fisiologici ed avendo cura di lasciare puliti gli spazi pubblici. I dispositivi di protezione sono obbligatori quando si entra negli esercizi commerciali e non e/o presso gli uffici pubblici. Resta vietato il commercio ambulante sul territorio comunale di esercenti provenienti da altri comuni. È disposta la sospensione del mercato mensile. L’accesso agli uffici comunali, al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute dei dipendenti, avverrà solo per appuntamento telefonico al numero 0983/63005 o tramite l’email comunedicaloveto@virgilio.it».

