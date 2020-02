Coronavirus, per chi arriva da Lombardia e Veneto nel comune di Malvito c’è l’arresto

Il primo a esprimere forte disappunto per la scelta del sindaco di Malvito è stato il consigliere comunale Fausto Amatuzzo

Che la si chiami sindrome da psicosi contagiosa, lungimiranza o caparbia previdenza, non può non far specie la decisione del primo cittadino del comune cosentino di Malvito, Pietro Amatuzzo, di emettere una a dir poco rigida ordinanza comunale che vieta l’ingresso in paese di tutti coloro abbiano fatto tappa in Lombardia e Veneto, le regioni focolaio dell’ormai temutissimo Coronavirus. La mancata osservanza delle “indicazioni” contente nella delibera potrebbe corrispondere a una pena detentiva di tre mesi in violazione dell’articolo 650 del codice penale.

Il primo a esprimere forte disappunto per la scelta del sindaco è stato il consigliere comunale Fausto Amatuzzo, proprio oggi di ritorno in quel di Malvito dopo un breve soggiorno in Lombardia per motivi di lavoro. «Sono diventato un clandestino senza accorgermene» è il caustico commento del consigliere comunale a corredo di una fotografia che lo ritrae all’ingresso del paese e già diventata virale.

