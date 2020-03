Coronavirus, l’OMS dichiara la Pandemia

Si prospettano misure assai drastiche, applicate in primis proprio in Italia

Solo qualche giorno fa l’Organizzazione Mondiale per la Sanità aveva definito “reale” la minaccia di pandemia da Coronavirus. Ed ecco che pochi minuti fa l’Oms ha ufficializzato che il Covid-19 è pandemia globale. Dopo aver causato decine di migliaia di contagi in tutto il mondo (più di 90 le nazioni coinvolte) gli esperti corrono ai ripari per contenere la diffusione del virus, imponendo misure anche drastiche come il blocco delle attività produttive e limiti alla circolazione anche via terra. Vincoli che potrebbero essere applicati in prima battuta proprio in Italia, ormai uno dei maggiori focolai del contagio.

Commenta

commenti