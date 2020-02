Coronavirus, le potenze mondiali a lavoro per elaborare il vaccino. Pronto in estate?

Moderna, una società farmaceutica americana, avrebbe già trovato l’antidoto contro il Covid-19 e sarebbe pronta a testarlo sull’uomo

I primi ad isolare il virus Covid-19 sono stati i ricercatori italiani dell’ospedale Spallanzani che, una volta trovata la genetica del bacillo cinese, hanno avviato delle cure sperimentali (in due casi riuscite) per portare a guarigione gli infetti (leggi anche Dal Coronavirus si può guarire anche se ancora non c’è il vaccino). Poi i cinesi e anche gli australiani si sono messi a lavoro per trovare il vaccino per contrastare il virus. Stamattina, invece, sappiamo che anche gli Stati uniti sono a lavoro sull’antidoto e, addirittura, sarebbero già arrivati alla fase sperimentale sull’uomo.

Questo è quanto riporta il Corsera: «Moderna, una società farmaceutica di Cambridge, nel Massachusetts e quotata sul mercato newyorchese del Nasdaq (Mrna), sostiene di essere vicina a quello che sembra essere il primo vaccino contro il Coronavirus. Moderna lo ha annunciato nella notte, a mercati chiusi. Il risultato, ottenuto grazie alla collaborazione con il Niad (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) americano e il Centro di ricerca sui vaccini (Vrc) è stato messo a punto nell’impianto di Norwood, quaranta chilometri a sud di Boston. Secondo quanto annunciato, il vaccino sarebbe pronto per essere testato sull’uomo».