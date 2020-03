Coronavirus, ecco la nuova “curva” dei contagi in Calabria: rispetta le previsioni

Il fisico Vincenzo Carbone “fa parlare” i dati della protezione civile. Il picco entro fine mese

C’è una nuova “curva” sull’andamento del Covid-19 in Calabria, elaborata dal fisico Vincenzo Carbone, ci dice che l’andamento dei contagi in Calabria rispetta le previsioni. Questo è quello che dicono i dati diramati dalla Protezione civile regionale.

«Nei giorni scorsi – dice il prof Carbone – abbiamo superato un punto critico se la situazione continua così, l’andamento dell’epidemia dovrebbe andare secondo le previsioni. È opportuno, quindi, oggi più che mai, continuare a rispettare rigidamente le disposizioni che ci sono state date dal Governo».

Restare a casa, insomma, è l’unica medicina, l’unica arma efficace per annientare il diffondersi del nuovo coronavirus. Secondo le statistiche, i calcoli ed i grafici di tendenza, stando ai numeri ufficiali alla data di oggi, nel picco massimo (previsto per fine mese) nella nostra regione dovremmo avere numeri inferiori ai mille contagiati, per poi andare lentamente a degradare fino a ritornare alla normalità.

Nei numeri, però, non c’è la variabile dell’imprevisto. E quindi della “leggerezza” delle azioni dell’uomo. «Ecco perché – insiste ancora il professore Carbone – se vogliamo che i numeri vengano rispettati è necessario continuare a rispettare rigidamente le regole». Già perché l’onda d’urto che può reggere il nostro sistema sanitario al momento – lo ha detto anche il presidente Santelli appena ieri – è fino a mille contagiati. Dopodiché potrebbe essere il caos.

Ribadiamo, le stime ci dicono che al momento la situazione potrebbe essere sotto controllo, ma casi come quello verificatosi a San Lucido, dove il caso di un infetto (inconsapevole) che dieci giorni fa partecipando ad una festa con oltre 100 invitati ha creato un piccolo e pericoloso focolaio tanto da rendere necessario l’isolamento del paese, potrebbero mandare all’aria tutti i calcoli, tutte le previsioni e la speranza di uscire indenni da questa fase critica di emergenza.

Restare a casa è l’unica cosa possibile e utile.

mar.lef.

Commenta

commenti