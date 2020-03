Coronavirus, la Cina invia in Italia il terzo gruppo di medici e 8 tonnellate di forniture mediche

Donati 30 ventilatori polmonari, 20 set di monitor sanitari, 3.000 tute protettive, 300.000 mascherine

La solidarietà all’Italia prostrata ai piedi del Coronavirus continua a correre lungo la via della seta nella misura in cui la Cina ha inviato oggi dal Fujian il terzo team di medici ed esperti, pronti a contribuire alla lotta contro il Covid-19. L’aereo, che trasporta otto tonnellate di forniture mediche donate dalla provincia sudorientale cinese – 30 ventilatori polmonari, 20 set di monitor sanitari, 3.000 tute protettive, 300.000 mascherine (più altre 20.000 del tipo N95) e 3.000 schermi facciali -, è partito alle 11:10 ora locale (le 4:10 in Italia) dal Fuzhou Changle International Airport ed è atteso a Milano alle 16:45 italiane, hanno riferito i media cinesi.

