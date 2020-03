Ora che all’interno la situazione cinese è sotto controllo la preoccupazione resta quella di una seconda ondata di infezioni, causata da persone che tornano dall’estero

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, la Cina non non ha nuovi casi di contagi domestici.

La pandemia è sotto controllo ancha a Wuhan, dove il virus ha fatto la sua comparsa a dicembre, e nella provincia di Hubei.

E’ sicuramente una notizia senza precedenti. Zero casi interni.

