Coronavirus: in Calabria prorogate fino al 3 maggio le misure anti contagio

Rimangono invariate le zone rosse e il lockdown totale a San Lucido. Sospese fino al 26 le attività ambulatoriali non urgenti, così come i ricoveri non differibili

«Vengono prorogate fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio adottate nelle scorse settimane in Calabria».E’ quanto deciso dal presidente della regione Calabria, Jole Santelli. «Nella nostra regione – spiega la governatrice- ci si potrà continuare a spostare da un comune all’altro solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di necessità o per motivi di salute e di assistenza a persone non autonome». Nessuna variazione, neanche per chi voglia rientrare in Calabria. «Le persone domiciliate o residenti in Calabria che rientrano da altre regioni o dall’estero, dovranno comunicare la propria presenza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale del proprio territorio compilando il modulo al sito emergenzacovid.regione.calabria.it e dovranno dimostrare che il proprio rientro è giustificato da valide motivazioni». Sospese fino al 26 le attività ambulatoriali non urgenti, così come i ricoveri non differibili.

LE ZONE ROSSE Nei comuni di: Chiaravalle Centrale (CZ); Bocchigliero (CS); Oriolo (CS); Rogliano (CS); Melito Porto Salvo (RC); Montebello Jonico (RC); Fabrizia (VV); Serra San Bruno (VV) e Cutro (KR) «rimangono vigenti il divieto di allontanamento e di accesso tranne che per gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività̀ riguardanti l’emergenza, le forze dell’Ordine. Possono entrare ed uscire dai comuni indicati gli esercenti delle attività consentite sul territorio ai sensi del Dpcm 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse». Per il Comune di San Lucido (CS) resta vigente l’ordinanza n. 27 del 09 aprile 2020 con il quale si disponeva il lockdown dell’intera cittadina tirrenica dove si sono registrati 52 casi.

