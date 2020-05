L’emergenza Coronavirus non frena l’impegno della Cooperativa l’Aquilone

La Cooperativa rossanese continua a offrire le proprie prestazioni – seppur rimodulate nel rispetto delle normative – per rimanere accanto ai propri giovani assistiti

Da sempre punto di riferimento per il territorio comunale di Rossano e, in particolare, per il suo centro storico, la Cooperativa l’Aquilone – impegnata nel sostegno di minori a rischio – non fa mancare il proprio supporto ai suoi assistiti neppure in piena emergenza Coronavirus. Se infatti le restrizioni imposte dal rischio contagio possono destabilizzare bambini e ragazzi inseriti in contesti familiari rassicuranti, il lockdown è davvero difficile da digerire per i minori a rischio e con disabilità. Per questo la Cooperativa rossanese continua a offrire le proprie prestazioni – seppur rimodulate nel rispetto delle normative – per rimanere accanto ai giovani con problematiche sociali, familiari, fisiche e psicologiche.

Se normalmente – durante il servizio settimanale offerto dal centro diurno – i ragazzi vengono seguiti nei compiti e poi intrattenuti con attività ludiche e laboratori di canto, danza e arte (ad alcuni è dedicato il servizio doccia e cena con pasto caldo preparato dagli operatori) – in questo periodo vengono seguiti attraverso le video chiamate. Si tratta di vere e proprie video lezioni, singole e a volte di gruppo in base alle esigenze, in cui i ragazzi vengono seguiti nello svolgimento e nella comprensione dei compiti assegnati. Così da perseguire – nonostante limiti e restrizioni – negli obiettivi di assistenza e conforto che guidano l’attività della cooperativa presieduta da Riccardo Avena.

