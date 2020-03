Coronavirus, il nuovo bollettino: 7985 positivi in Italia, 463 decessi totali

Il numero di persone contagiate inclusi decessi, e guarigioni, sale a 9172

L’appuntamento con l’aggiornamento quotidiano sui contagi da Coronavirus in Italia ci restituisce un bollettino severo: così come comunica il Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, il dato dei contagiati aumenta di 1797 casi, 102 guariti e 97 decessi in più rispetto a ieri. Sono quindi 463 i deceduti totali, 7985 i casi positivi complessivi e 724 guarigioni. Il numero di persone contagiate inclusi decessi, e guarigioni, sale quindi a 9172.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere, con sintomi sono 4316, di cui 733 in terapia intensiva. 2936 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia. I casi in Calabria raggiungono quota 11, inclusi gli ultimi due positivi accertati a Reggio Calabria.

