Coronavirus: il Governo chiude tutto tranne… Ecco l’elenco delle attività che rimarranno aperte

Stasera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in diretta streaming la nuova serrata contro l’avanzata del Coronavirus nel “Bel Paese”.

Da domani buona parte delle attività commerciali rimarranni chiuse, questo con l’obiettivo – ha spiegato il premier – di incentivare ancora di più i cittadini a rimanere a casa. Chiusi bar, ristoranti, mense, alberghi, chiusi anche i parrucchieri e i centri estetici.

Ma della cosiddetta “serrata” non fanno parte tante altre attività che, invece, continueranno a lavorare, compresi gli uffici pubblici e tutti quei lavori che possono essere svolti attraverso il sistema dello smart working.

Ecco, allora, vi proponiamo la carrellata di esercizi commerciali (inseriti agli allegati 1 e 2 del DPCM emanato stasera) che continueranno a lavorare regolarmente, osservando ovviamente tutte le norme anti contagio:

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati;

Supermercati;

Discount di alimentari;

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

Farmacie;

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

Servizi per la persona;

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

Attività delle lavanderie industriali;

Altre lavanderie, tintorie;

Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Commenta

commenti